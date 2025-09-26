Campania | ANAS e Komen Italia insieme per una raccolta fondi in favore della lotta al cancro al seno
Giornata di donazioni dei dipendenti Anas a Napoli, con iscrizioni alla Race for the Cure, l’evento che farà tappa in Campania tra ottobre e novembre.. Nuova tappa in programma lunedì 29 settembre presso la sede Anas di Salerno – Autostrada A2. Un’importante iniziativa sociale per la prevenzione, la ricerca e la solidarietà si è svolta presso la sede di Anas Campania a Napoli, dove – insieme al Comitato Regionale di Komen Italia – sono state raccolte donazioni e iscrizioni dei dipendenti all’evento simbolo nella lotta ai tumori al seno: Race for the Cure. Sentita la partecipazione dei dipendenti Anas (foto in allegato) a sostegno delle attività benefiche promosse da Komen Italia, che includono: Screening gratuiti con le Aziende Sanitarie Locali. 🔗 Leggi su Zon.it
