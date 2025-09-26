Campagnola schianto tra auto all' incrocio

Campagnola (Reggio Emilia), 26 settembre 2025 - Due persone coinvolte in un incidente accaduto nella notte, poco dopo le 24, sulla strada provinciale 30 all’altezza dell’incrocio semaforico a Campagnola. Due auto si sono scontrate. Si tratta di una Fiat Stilo condotta da un 45enne residente in paese, e una Volkswagen Touran con alla guida un 55enne abitante a Carpi. Quest’ultimo risulta aver avuto la peggio, portato in ospedale in ambulanza con traumi giudicati di media gravità. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa locale con il personale dell’automedica, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per mettere le auto in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

