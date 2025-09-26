Camminata sportiva e nordica dal Monte Serra alla Rocca di Vicopisano

Pisatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre partecipa a questa esperienza immersa nei passaggi tra i prati del Monte Serra direzione “ nuova installazione campana del giubileo” con sosta panoramica alla panchina gigante e arrivo nel borgo di Vicopisano.Una domenica mattina attiva con un itinerario di solo andata che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

