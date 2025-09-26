Camion si ribalta nella notte ferito il conducente | chiuso un tratto della strada provinciale 137
Un incidente stradale autonomo si è verificato questa notte a Paternò lungo la strada provinciale 137, in contrada Gianferrante. Un autocarro munito di cestello si è ribaltato su un fianco, finendo di traverso e occupando interamente la carreggiata e bloccando così la circolazione stradale. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: camion - ribalta
Caos in autostrada, camion si ribalta: code chilometriche. Soccorsi d’emergenza per gli automobilisti
Incidente A1, si ribalta camion di sabbia: traffico in tilt
Camion carico di legname si ribalta e travolge uno scooter: ferito gravemente il centauro, ricoverato con l’eliambulanza. Il drammatico scontro alla periferia di Ceccano
Un camion carico di mais si è ribaltato sull’A4 a Limenella/Padova Ovest. Illeso l’autista, ma il mezzo ha bloccato tutte le corsie in direzione Milano. Autostrada chiusa per i rilievi e la rimozione del carico - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale sulla SS 101: camion si ribalta, ferito il conducente - X Vai su X
Camion si ribalta in galleria, un ferito sull’A10 a Cogoleto - Il trasportatore è uscito dalla cabina autonomamente, ma è stato necessario accompagnarlo in ospedale. Si legge su ilsecoloxix.it
Notte di emergenze a Calenzano: camion si ribalta in A1, tir carico di carta prende fuoco - Due distinti interventi per i vigili del fuoco: messa in sicurezza dopo la perdita di gasolio e fiamme che hanno distrutto un autoarticolato. Riporta msn.com