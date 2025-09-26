Camion in fiamme a Udine autista si mette in salvo appena in tempo

Udinetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina a Udine. Poco dopo le 10.15 un camion Iveco utilizzato per il trasporto di generi alimentari ha preso fuoco in via del Partidor, a due passi dall’incrocio con viale Palmanova. Le fiamme si sono sprigionate all’improvviso mentre il mezzo stava affrontando la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camion - fiamme

Esplosione a Roma in un distributore Gpl, l'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas, il boato, le fiamme. 27 feriti, uno è grave

Esplosione a Roma in un distributore Gpl, l'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas, il boato, le fiamme. 28 feriti, due gravi

Schianto in galleria a Mapello, in fiamme un camion: morto un uomo, un altro è ferito

Incendio sull'A13: camion avvolto dalle fiamme, miracolato l'autista - Mentre percorreva il raccordo l’autista del mezzo pesante si è accorto che ... Lo riporta ilgazzettino.it

Un camion carico di birra prende fuoco lungo la A23 - Un camion carico di birra è stato avvolto dalle fiamme questa mattina, poco dopo le 8, lungo la A23, in direzione sud, tra il confine di Stato e Tarvisio (Udine). blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camion Fiamme Udine Autista