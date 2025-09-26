Camion in fiamme a Udine autista si mette in salvo appena in tempo
Momenti di paura questa mattina a Udine. Poco dopo le 10.15 un camion Iveco utilizzato per il trasporto di generi alimentari ha preso fuoco in via del Partidor, a due passi dall’incrocio con viale Palmanova. Le fiamme si sono sprigionate all’improvviso mentre il mezzo stava affrontando la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: camion - fiamme
Esplosione a Roma in un distributore Gpl, l'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas, il boato, le fiamme. 27 feriti, uno è grave
Esplosione a Roma in un distributore Gpl, l'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas, il boato, le fiamme. 28 feriti, due gravi
Schianto in galleria a Mapello, in fiamme un camion: morto un uomo, un altro è ferito
Luna Nuova. . COLLEGNO, CAMPER E CAMION IN FIAMME IN UN PARCHEGGIO DI VIA VENARIA Momenti di apprensione nella tarda serata di mercoledi 24 settembre quando un incendio è divampato davanti all’agenzia di scommesse Wincity Sisal in via - facebook.com Vai su Facebook
#camion in fiamme tratto #Tiburtina altezza #Salone, le linee 040 e 041 sono bloccate da Vigili del fuoco che provvedono a spegnere l'incendio. - X Vai su X
Incendio sull'A13: camion avvolto dalle fiamme, miracolato l'autista - Mentre percorreva il raccordo l’autista del mezzo pesante si è accorto che ... Lo riporta ilgazzettino.it
Un camion carico di birra prende fuoco lungo la A23 - Un camion carico di birra è stato avvolto dalle fiamme questa mattina, poco dopo le 8, lungo la A23, in direzione sud, tra il confine di Stato e Tarvisio (Udine). blitzquotidiano.it scrive