Camerata musicale salentina spettacoli e matinée Tra gli ospiti Rosini Molinari e Karima

LECCE – Mario Rosini, Simona Molinari e Karima sono solo alcuni degli artisti che si alterneranno nel ricco programma della 56esima stagione concertistica della Camerata musicale salentina, storica associazione fondata dal maestro Carlo Vitale nel 1970. Il programma dell'iniziativa è stato.

Camerata musicale salentina, spettacoli e matinée. Tra gli ospiti Rosini, Molinari e Karima - Presentato il programma della 56esima stagione concertistica con tredici appuntamenti al teatro Apollo, altri sei al Paisiello e un'anteprima a ingresso gratuito domenica 28 settembre nella chiesa di

