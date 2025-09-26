Cambio di regime dall’interno in Russia ora cadono le prime teste fra i giudici
(Adnkronos) – Cade un'altra testa nell'élite russa, quella dell'influente giudice Viktor Momotov, presidente del Consiglio dei giudici dal 2016, membro della Corte suprema dal 2010 e nel Presidium della Corte suprema dal 2019, in quello che viene definito come il "Watergate russo". La procura generale lo ha accusato di legami di affari con la criminalità . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
