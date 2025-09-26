Cambio di comando alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro | a Rendina succede Silvestri

Questa mattina, si è svolta presso la Capitaneria di porto di Gioia Tauro, alla presenza del direttore marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, la tradizionale e suggestiva cerimonia militare di cambio del comando, tra il capitano di fregata Martino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

