Cambio di comando alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro | a Rendina succede Silvestri
Questa mattina, si è svolta presso la Capitaneria di porto di Gioia Tauro, alla presenza del direttore marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, la tradizionale e suggestiva cerimonia militare di cambio del comando, tra il capitano di fregata Martino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: cambio - comando
Cambio della Guardia alle Fiamme Gialle di Livorno: al comando il colonnello Gianluca Fornica
Guardia di Finanza, cambio al vertice del comando di Livorno: l'arrivo del colonnello Forcina e i saluti di Antuofermo
Fiumicino, cambio al comando della Capitaneria di Porto
Ciampino, la Sindaca alla cerimonia di cambio comando al 2 Reparto Genio di Ciampino La Sindaca della Città di Ciampino, Emanuela Colella, ha preso parte alla cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Alessandro Scalcione, Comandante usc - facebook.com Vai su Facebook
Ciampino, la Sindaca alla cerimonia di cambio comando al 2 Reparto Genio di Ciampino La nota stampa: https://comune.ciampino.roma.it/it/news/ciampino-la-sindaca-alla-cerimonia-di-cambio-comando-al-2-reparto-genio-di-ciampino… Ph: 2 Reparto Genio - X Vai su X
Gioia Tauro, cambio al vertice della Capitaneria di Porto: il Comandante Silvestri prende il comando - Questa mattina, presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, si è svolta la tradizionale e suggestiva cerimonia militare di cambio del Comando. Si legge su reggiotv.it
Cambio al vertice Capitaneria Porto nel Napoletano - Cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Torre del Greco in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli). ansa.it scrive