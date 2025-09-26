Cambio di appalto al cantiere Amazon | i dubbi dei sindacati

Padovaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filt Cgil Padova denuncia il rischio per decine di lavoratori Driver in seguito al cambio di appalto presso il cantiere Amazon di Vigonza. La società Aelog lascerà l'appalto e verrà sostituita da Tiway a partire dal 28 settembre. Secondo il sindacato, questa operazione mira a licenziare tra i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

