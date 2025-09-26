Cambio della guardia A Città della Pieve arriva il nuovo comandante
Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri di Città della Pieve. Da alcuni giorni, infatti, il capitano Riccardo Bevilacqua, 28enne di origini pugliesi, è il nuovo comandante del presidio e sostituisce il capitano Luca Battistella. Bevilacqua all’età di 16 anni ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli ad indirizzo scientifico. Dal 2016 ha frequentato poi il 198° corso “Saldezza” presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente la scuola Ufficiali carabinieri (2018-2021), dove ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Comandante di plotone presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” a Moncalieri (in provincia di Torino), ha successivamente preso parte, nel 2022, all’operazione militare di sicurezza marittima nel Mediterraneo condotta Dall’Unione Europea Eunavfor Med - Irini, quale comandante della Crime Information Cell. 🔗 Leggi su Lanazione.it
