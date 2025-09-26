Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sull’esterno. Una vera e propria investitura, un elogio che va oltre l’aspetto tecnico e proietta un giocatore in una dimensione da top player mondiale. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha speso parole straordinarie per Andrea Cambiaso, svelando anche una possibile, affascinante evoluzione tattica per il suo futuro. Il tecnico croato, interrogato sulla duttilità del giocatore, ha confermato di vederlo non solo come un esterno, ma anche come un centrocampista di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta: «Può giocare anche nel Real Madrid, io ci credo ma deve decidere lui». Poi annuncia un possibile cambio ruolo? Le dichiarazioni