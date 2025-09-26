2024, l’estate più calda fino ad oggi. Con conseguenze sulla salute, come testimonia una ricerca condotta dagli esperti dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), apparsa su Nature Medicine. In Europa sarebbero stati 62.775 i decessi correlati al caldo tra il primo giugno e il 30 settembre. E l’Italia è in testa ala classifica (in negativo) con il maggior numero di decessi correlati al caldo, oltre 19mila, insieme alla Spagna che la segue a distanza. Basta questo per capire quanto e come il cambiamento climatico sia sotto gli occhi di tutta la comunità scientifica e diventi tema di discussione per Fondazione Onda ETS. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cambiamento climatico e inquinamento, una delle più grandi minacce per il futuro