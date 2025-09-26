Cambiamenti orari delle soap pomeridiane su Canale 5 | nuova programmazione Mediaset

nuove modifiche agli orari delle soap su canale 5 a partire da ottobre. Con l’avvicinarsi del mese di ottobre, Mediaset ha annunciato importanti variazioni nella programmazione pomeridiana di canale 5. Questi cambiamenti riguarderanno principalmente le soap opera trasmesse nel daytime feriale, con l’obiettivo di fare spazio a nuovi contenuti e al ritorno di programmi storici come il Grande Fratello e Amici 25. modifiche alla programmazione delle soap nel daytime. A partire dal prossimo mese, si assisterà a una riduzione della durata di alcune soap, tra cui la celebre Beautiful, che dovrà lasciare spazio al ritorno in onda del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

