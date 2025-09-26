Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso Garlasco | cancellato il film in onda Ore 14 Sera
Cambia la programmazione di Rai2 per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie su Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. Indagato l'ex PM Venditti per corruzione in atti giudiziari. Rai2 ha deciso di cancellare il film 65 - Fuga dalla Terra. Al suo posto andrà in onda una puntata speciale di Ore 14 Sera con Milo Infante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitto di Garlasco: Rai 2 cambia la programmazione e manda in onda “Ore 14 di sera” - Dopo i clamorosi risvolti sull’omicidio di Chiara Poggi, Rai Due cambia la programmazione del palinsesto di stasera, venerdì 26 settembre, e manda in onda di nuovo “Ore 14 ... Secondo msn.com
Caso Garlasco, Rai2 cambia tutto: Infante sfida Quarto Grado - Questa sera Rai 2 ha deciso di stravolgere la programmazione: il film previsto in palinsesto, 65 – Fuga dalla Terra, non andrà in onda. Secondo quilink.it