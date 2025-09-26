Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso Garlasco | cancellato il film in onda Ore 14 Sera

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la programmazione di Rai2 per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie su Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. Indagato l'ex PM Venditti per corruzione in atti giudiziari. Rai2 ha deciso di cancellare il film 65 - Fuga dalla Terra. Al suo posto andrà in onda una puntata speciale di Ore 14 Sera con Milo Infante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambia - programmazione

Ritorno a Las Sabinas, cambio programmazione Rai: dal 7 luglio la soap spagnola cambia canale e orario

Rai 1 cambia la programmazione del pomeriggio con novità su la volta buona

“Temptation Island”, cambia la programmazione: la decisione a sorpresa di Mediaset

cambia programmazione rai2 seguireDelitto di Garlasco: Rai 2 cambia la programmazione e manda in onda “Ore 14 di sera” - Dopo i clamorosi risvolti sull’omicidio di Chiara Poggi, Rai Due cambia la programmazione del palinsesto di stasera, venerdì 26 settembre, e manda in onda di nuovo “Ore 14 ... Secondo msn.com

cambia programmazione rai2 seguireCaso Garlasco, Rai2 cambia tutto: Infante sfida Quarto Grado - Questa sera Rai 2 ha deciso di stravolgere la programmazione: il film previsto in palinsesto, 65 – Fuga dalla Terra, non andrà in onda. Secondo quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Cambia Programmazione Rai2 Seguire