Camavinga in Serie A | può davvero arrivare per 60MLN a gennaio

A sorpresa, Eduardo Camavinga è quella che è l’occasione in Serie A che si sta presentando per 60 milioni di euro. Il fuoriclasse francese nonostante il livello tecnico mostrato da quando è arrivato ai Blancos e nonostante la giovane età, rischia di essere tagliato fuori da un progetto che sta vedendo Xabi Alonso fare delle scelte diverse da quelle che fece Ancelotti qualche anno fa, in una rivoluzione vera e propria che si sta vivendo al Bernaeu. Eduardo Camavinga, come fanno sapere dalla Spagna, dirà addio al Real Madrid. E per la Serie A, a queste cifre, l’affare è possibile. Un paio di squadre avevano scelto di investire questi soldi a centrocampo, tant’è che rinunciando alle altre soluzioni, non è da escludere che possa arrivare proprio il francese a sistemare le cose in un centrocampo già forte per i club stessi in questione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

