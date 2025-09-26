Call of Duty | Black Ops 7 un video presenta i personaggi e la storia della modalità Zombie

Game-experience.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Activision ha pubblicato un nuovo video che mostra in dettaglio i personaggi e la trama della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7. Un annuncio attesissimo dai fan, che segna il ritorno di figure storiche della saga e l’introduzione di nuove sorprese. L’azione si svolgerà interamente nell’Etere Oscuro, un mondo caotico e inquietante, dove il racconto riprende esattamente dal finale di Black Ops 6. Nella storia, i protagonisti misteriosamente scomparsi tornano in scena, ritrovandosi in uno scenario sospeso tra dimensioni e tempi diversi. Qui incontreranno vecchie conoscenze ma anche quattro nuovi personaggi, chiamati a unire le forze per affrontare un avversario enigmatico e temibile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

