Call of Duty | Black Ops 7 un video presenta i personaggi e la storia della modalità Zombie

Activision ha pubblicato un nuovo video che mostra in dettaglio i personaggi e la trama della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7. Un annuncio attesissimo dai fan, che segna il ritorno di figure storiche della saga e l’introduzione di nuove sorprese. L’azione si svolgerà interamente nell’Etere Oscuro, un mondo caotico e inquietante, dove il racconto riprende esattamente dal finale di Black Ops 6. Nella storia, i protagonisti misteriosamente scomparsi tornano in scena, ritrovandosi in uno scenario sospeso tra dimensioni e tempi diversi. Qui incontreranno vecchie conoscenze ma anche quattro nuovi personaggi, chiamati a unire le forze per affrontare un avversario enigmatico e temibile. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 7, un video presenta i personaggi e la storia della modalità Zombie

In questa notizia si parla di: call - duty

Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo

Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty

Call of duty abbandona le skin ridicole in black ops 7 per un inizio

#AD Gamelife Italia apre i preordini di Call of Duty Black Ops 7, con beta anticipata e custodia Steelbook esclusiva per chi prenota; uscita il 14 novembre 2025. https://www.everyeye.it/notizie/prenota-cod-black-ops-7-giochi-beta-gamelife-steelbook-822365. - facebook.com Vai su Facebook

Tra una settimana sveleremo il futuro di Call of Duty! Che cosa vuoi vedere a #CODNext?Non perderti i creator che giocheranno live e ottieni ricompense esclusive! 30 settembre ? 18:00 CEST YouTube/Twitch - X Vai su X

I personaggi e la storia della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 sono stati presentati - Activision ha pubblicato un nuovo approfondimento di Call of Duty: Black Ops 7, dedicato stavolta alla storia e ai personaggi della modalità Zombie. Come scrive multiplayer.it

Call of Duty Black Ops 7: tutto sul multiplayer e sulla beta aperta - Call of Duty Black Ops 7 svela modalità, mappe e armi del multiplayer. Scrive icrewplay.com