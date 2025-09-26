California luci colori e magia notturna | l' esperienza immersiva del Glowtopia Event

Ogni anno il Glowtopia Event accende l'estate e l'autunno di Pleasanton, in California, con un percorso notturno tra luci spettacolari, giochi di colori e installazioni immersive. Dal 9 agosto al 26 ottobre 2025, visitatori di tutte le età possono esplorare giardini incantati, stanze di specchi e tunnel luminosi, accompagnati da spettacoli dal vivo e aree interattive. Un viaggio sensoriale tra arte, musica e tecnologia, adatto per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - California, luci, colori e magia notturna: l'esperienza immersiva del Glowtopia Event

In questa notizia si parla di: california - luci

KATY PERRY – THE LIFETIMES TOUR Domenica 2 Novembre 2025 l’Unipol Arena di Bologna si accenderà di luci, colori ed emozioni per accogliere la regina del pop mondiale: Katy Perry! Uno show epico, una festa per gli occhi e per il cuore. Katy Per - facebook.com Vai su Facebook

Un mare di luci e colori sta illuminando New York: è magia - La città delle mille luci si veste di meraviglia e accoglie un’installazione sorprendente che è destinata a regalare un’esperienza magica a tutti coloro che la visiteranno. Da siviaggia.it

Il regalo di Cremonini: musica, luci e colori: la magia avvolge i portici di San Luca - Così Cesare Cremonini definisce il suo ‘Luci a San Luca’, lo spettacolo che, da stasera fino a domenica, renderà ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it