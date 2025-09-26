California in 20 armati e incappucciati assaltano una gioielleria
Un gruppo di circa 20 persone a volto coperto ha fatto irruzione in una gioielleria a San Ramon, in California. Armati di pistole e picconi, hanno distrutto le vetrine e sottratto preziosi di grande valore. Secondo la polizia, sarebbero stati esplosi colpi di pistola. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena, dall’assalto alla rapida fuga del commando. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rapina da film in California: 20 uomini armati assaltano una gioielleria (Video) | Corriere TV - X Vai su X
California, gruppo di 20 rapinatori svaligia una gioielleria ed altri negozi in poche ore: il video - Un gruppo di circa 20 persone a volto coperto e incappucciate, hanno fatto irruzione nella gioielleria Heller Jewelers di Bollinger Canyon Road, distruggendo i vetri degli espositori e riuscendo a ... tg.la7.it scrive
Rapina da film in California: 20 uomini armati assaltano una gioielleria (Video) - Una rapina in pieno giorno ha scosso la città di San Ramon, in California, a pochi chilometri da San Francisco, Usa ... Scrive msn.com