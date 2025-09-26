california in 20 armati e incappucciati assaltano una gioielleria

Un gruppo di circa 20 persone a volto coperto ha fatto irruzione in una gioielleria a San Ramon, in California. Armati di pistole e picconi, hanno distrutto le vetrine e sottratto preziosi di grande valore. Secondo la polizia, sarebbero stati esplosi colpi di pistola. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena, dall’assalto alla rapida fuga del commando. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

