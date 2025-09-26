Calibro Africa Festival Tre giorni tutti dedicati a letteratura e dialogo
Il capoluogo tifernate e alcuni dei suoi spazi diventeranno un grande laboratorio di dialogo culturale internazionale con l’edizione 2025 di Calibro Africa Festival che torna dal 3 al 5 ottobre. La rassegna è organizzata insieme ad Edizioni EO e porta in città alcune tra le voci più significative della scena culturale africana e afrodiscendente. Il programma prevede tre giorni di eventi gratuiti diffusi tra librerie, biblioteca e luoghi culturali della città, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti. Attesi nomi di rilievo come la scrittrice camerunense Hemley Boum, l’autrice britannica-nigeriana Noo Saro-Wiwa, la romanziera de La Réunion Gaëlle Bélem, l’intellettuale senegalese Elgas e lo scrittore francese Mathias Énard. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ritorna CaLibro Africa Festival, e quest’anno ci sono degli eventi formidabili. Uno di questi, la domenica mattina, mi vede a chiacchierare con uno scrittore e intellettuale di rara lucidità, Elgas, sul suo romanzo che secondo me è il libro dell’anno, Maschio nero. - X Vai su X
Presentato Calibro Africa Festival - Presentata a Città di Castello la nuova edizione di Calibro Africa Festival, in programma dal 3 al 5 ottobre. Scrive teletruria.it