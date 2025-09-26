Calciomercato Juventus Vlahovic dice addio a gennaio | sul serbo Chelsea e Manchester United

Stilejuventus.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato già in fermento in casa Juventus. Gennaio è ancora lontano ma tra le mura della dirigenza bianconera si starebbe iniziando a programmare il futuro. Futuro che non dovrebbe riguardare Dusan Vlahovic. Il serbo, che ormai non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, è destinato ad un addio doloroso. Dopo aver rifiutato tutte le offerte che gli sarebbero state pervenute nel corso della sessione di mercato estiva, tra lui e la Juventus dovrebbe arrivare la tanto attesa separazione. Comolli avrebbe già comunicato al serbo che non ci sarà un addio a zero, e che dunque a gennaio dovrà accettare una delle offerte che gli arriveranno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

