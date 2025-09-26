Calciomercato Juventus Vlahovic dice addio a gennaio | sul serbo Chelsea e Manchester United
Calciomercato già in fermento in casa Juventus. Gennaio è ancora lontano ma tra le mura della dirigenza bianconera si starebbe iniziando a programmare il futuro. Futuro che non dovrebbe riguardare Dusan Vlahovic. Il serbo, che ormai non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, è destinato ad un addio doloroso. Dopo aver rifiutato tutte le offerte che gli sarebbero state pervenute nel corso della sessione di mercato estiva, tra lui e la Juventus dovrebbe arrivare la tanto attesa separazione. Comolli avrebbe già comunicato al serbo che non ci sarà un addio a zero, e che dunque a gennaio dovrà accettare una delle offerte che gli arriveranno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere
Lo cedereste a metà stagione? #Juventus #Vlahovic #calciomercato #26settembre - X Vai su X
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus News/ Vlahovic resta tra i cedibili, contatti per Milinkovic-Savic (26 settembre 2025) - Il calciomercato Juventus segue la situazione di Sergej Milinkovic- Si legge su ilsussidiario.net
Calciomercato Juventus, Vlahovic di nuovo in vendita a gennaio: i due club interessati - Calciomercato Juventus, Vlahovic di nuovo in vendita a gennaio: i due club interessati all’attaccante serbo in scadenza nel 2026 Un passo avanti e due indietro, come nel Gioco dell’Oca. Come scrive calcionews24.com