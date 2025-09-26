all’attaccante serbo in scadenza nel 2026 Un passo avanti e due indietro, come nel Gioco dell’Oca. In casa Juventus, la gestione degli attaccanti si è trasformata in un rebus complesso, costringendo il club e il tecnico Igor Tudor a un clamoroso ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, Vlahovic di nuovo in vendita a gennaio: i due club interessati