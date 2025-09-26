Calciomercato Juventus svolta a sorpresa verso la sessione di gennaio | la dirigenza ha deciso cederà quel big! Come cambiano i piani
Calciomercato Juventus, si va verso l’addio anticipato: il club vuole evitare il parametro zero, dalla Premier League osservano con interesse. Una decisione clamorosa, ma figlia di una logica stringente che guarda al futuro. In casa Juventus si ragiona sul destino di uno dei suoi uomini più rappresentativi, il cui eccellente avvio di stagione non sembra bastare a garantirgli una permanenza a Torino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società bianconera avrebbe deciso di mettere sul mercato il suo bomber già nella prossima finestra di gennaio. Calciomercato Juve: si lavora all’addio del serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere
?#Calciomercato #Juventus: #Stanisic primo nome per la fascia destra, quanto costa - X Vai su X
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic, svolta Juve a sorpresa: scambio anti Inter a gennaio - Vlahovic ecco la svolta Juve sul calciomercato: scambio anti Inter a gennaio con il bomber scaricato dal top club di Premier ... Segnala calciomercato.it
Vlahovic Juventus, svolta a sorpresa nel futuro del serbo! Possibili novità in arrivo già nei prossimi mesi: tutte le ultimissime - 20 milioni per evitare l’asta a parametro zero a giugno I gol di Dusan Vlahovic sono la più grande gioia e, paradossalme ... Si legge su juventusnews24.com