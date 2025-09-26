Calciomercato Inter Romano svela | Prima di Lookman i nerazzurri avevano un’altra idea per l’attacco
Calciomercato Inter, Romano racconta il retroscena: i dirigenti avevano valutato un colpo di livello internazionale prima di virare su Lookman. Un retroscena interessante sul calciomercato Inter è stato svelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il giornalista ha raccontato di una pista che i dirigenti nerazzurri avevano sondato durante l’ultima estate, prima di arrivare ad Ademola Lookman, attaccante nigeriano che oggi veste la maglia dell’Atalanta e che era entrato prepotentemente nei radar della società. Secondo Romano, l’ Inter aveva valutato anche un colpo internazionale di spessore: Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Chelsea, ex Lipsia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Fabrizio Romano svela la verità su Nico Paz all’Inter - Per l’ Inter infatti a oggi sembra che non ci siano o quasi degli spiragli per veder concretizzare questo trasferimento e lo conferma anche Fabrizio Romano. Si legge su passioneinter.com
Fabrizio Romano SVELA il prossimo acquisto a zero dell’Inter - Dal suo canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha svelato una notizia molto interessante riguardo al mercato dell’ Inter. passioneinter.com scrive