Calciomercato Inter, Romano racconta il retroscena: i dirigenti avevano valutato un colpo di livello internazionale prima di virare su Lookman. Un retroscena interessante sul calciomercato Inter è stato svelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il giornalista ha raccontato di una pista che i dirigenti nerazzurri avevano sondato durante l’ultima estate, prima di arrivare ad Ademola Lookman, attaccante nigeriano che oggi veste la maglia dell’Atalanta e che era entrato prepotentemente nei radar della società. Secondo Romano, l’ Inter aveva valutato anche un colpo internazionale di spessore: Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Chelsea, ex Lipsia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Romano svela: «Prima di Lookman, i nerazzurri avevano un’altra idea per l’attacco»