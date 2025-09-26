Calciomercato Inter LIVE | Fabrizio Romano rivela il primo nome in lista per l’attacco dei nerazzurri! Non era Lookman…
Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
?#Calciomercato #Inter, assalto del #Chelsea a #Bastoni: le cifre dell'offerta - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, Romano sicuro “Interesse reale”: il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato ... Scrive spaziointer.it
Inter, il Manchester City vuole Dumfries. "No" agli assalti da Premier e Arabia per Barella. Lookman-Atalanta: addio a gennaio? - Marca riporta voci inglesi di un interessamento del Manchester City per Denzel Dumfries. Lo riporta eurosport.it