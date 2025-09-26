Calciomercato Inter al lavoro per la porta del futuro | l’ultimo nome è Illan Meslier del Leeds United
Uno sguardo al futuro per garantire sicurezza e affidabilità tra i pali. L’ Inter si sta muovendo sul mercato per anticipare la concorrenza su un profilo di livello individuato per il dopo Sommer. Detto delle critiche post derby d’Italia contro la Juventus sull’operato dell’esperto portiere svizzero, che Chivu ha però prontamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
