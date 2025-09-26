Calcio spille scordate le salite dietro Genova | Finn il mezzo inglese già fenomeno a 18 anni

Lorenzo, papà britannico e mamma ligure, ha iniziato ad andare in bici nel 2019 ed è esploso nel 2023. Il suo allenatore: "Ha doti di recupero impressionanti". L'unico limite? La volata, ma se li stacca sempre tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calcio, spille scordate, le salite dietro Genova: Finn, il mezzo inglese già fenomeno a 18 anni

