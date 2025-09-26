Calcio serie C Braglia attende il vero Perugia | Serve fame e voglia di essere protagonisti

Perugiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prove d'appello non ci sono più. Il Perugia si appresta ad affrontare il secondo turno casalingo consecutivo di un campionato fino a questo momento avaro di soddisfazioni.La classifica è di quelle che fanno paura: i biancorossi sono terzultimi e non possono fare altro che risalire la corrente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio serie D. Us Poggibonsi. Confermato. Federico Borri

Calcio serie C. Pianese, dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo

calcio serie c bragliaCalcio serie C, il Perugia senza Braglia per due partite - Il giudice sportivo ha usato la mano pesante: l'espulsione rimediata ieri sera farà sì che il tecnico salti Pianese e Carpi ... Segnala perugiatoday.it

calcio serie c bragliaCalcio serie C, il Perugia presenta Braglia: "Serve una svolta, da subito" - Il nuovo tecnico, che arriva in biancorosso dopo la fugace esperienza di Rimini, parte subito all'attacco nel tentativo di cancellare lo zero nella casella delle vittorie. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Braglia