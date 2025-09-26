Calcio femminile Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup | in palio il 1° titolo della stagione

Sempre loro. Juventus e Roma si ritrovano nuovamente e in palio ci sarà il primo titolo della stagione 2025-2026. Eravamo rimasti a Como, teatro dell’atto conclusivo della Coppa Italia. Le bianconere, dopo aver festeggiato lo Scudetto, batterono piuttosto nettamente le giallorosse. Un 4-0 perentorio, con Cristiana Girelli autrice di una doppietta e riferimento in campo della formazione di Max Canzi. Al ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia le capitoline vorranno riscattarsi, presentandosi con una formazione con tanti volti nuovi, tra cui quello della guida in panchina, ovvero Luca Rossettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup: in palio il 1° titolo della stagione

