Calcio femminile Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup | in palio il 1° titolo della stagione

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre loro. Juventus e Roma si ritrovano nuovamente e in palio ci sarà il primo titolo della stagione 2025-2026. Eravamo rimasti a Como, teatro dell’atto conclusivo della Coppa Italia. Le bianconere, dopo aver festeggiato lo Scudetto, batterono piuttosto nettamente le giallorosse. Un 4-0 perentorio, con Cristiana Girelli autrice di una doppietta e riferimento in campo della formazione di Max Canzi. Al ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia le capitoline vorranno riscattarsi, presentandosi con una formazione con tanti volti nuovi, tra cui quello della guida in panchina, ovvero Luca Rossettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio femminile juventus e roma si sfidano nella finale di serie a women8217s cup in palio il 1176 titolo della stagione

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup: in palio il 1° titolo della stagione

In questa notizia si parla di: calcio - femminile

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

calcio femminile juventus romaCalcio femminile, Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup: in palio il 1° titolo della stagione - Juventus e Roma si ritrovano nuovamente e in palio ci sarà il primo titolo della stagione 2025- Scrive oasport.it

Calcio femminile, Juventus in finale di Women’s Cup con la Roma: Inter sconfitta a Castellammare di Stabia - Seconda semifinale della Final Four della Serie A Women's Cup di calcio femminile andata in archivio. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Juventus Roma