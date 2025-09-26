Calcio a 5 | la prima giornata si apre con le vittorie di Roma e Genzano Dilagano Eboli L84 e Sporting Sala Consilina
Dopo la qualificazione agli Europei 2026 della nazionale italiana, in uno spareggio pieno di pathos nel doppio confronto con il Kazakistan, la Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha preso il via con gli anticipi della prima giornata. Cinque le partite in scaletta in questo venerdì 26 settembre, in un turno che vede la Sandro Abate a riposo. Larghi successi per la Feldi Eboli, vittoriosa 1-6 (tripletta di Calderolli) sul campo del CDM Futsal, e della L84 Torino, impostati in casa addirittura per 9-1 sulla Came Treviso (doppiette per Schiochet e García González). Benissimo anche lo Sporting Sala Consilina, 5-1 al Napoli con Arillo ad aprire le marcature, in un quadro che è stato chiuso da l 4-2 del Genzano sul Mantova (doppiette di Canal e Nem) e dal tiratissimo 2-1 con cui la Roma 1927 ha regolato il Cosenza, grazie alle zampate di Cutrupi e Ricardinho. 🔗 Leggi su Oasport.it
