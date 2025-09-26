Calcetto e basket il campo per stare insieme

Un vernissage con tanti ragazzi e residenti, un brindisi e poi "tutti in campo". È stato inaugurato l’altro giorno, alla presenza del sindaco Fabio Colombo e della giunta comunale al completo il nuovo campo polivalente, con attrezzature per basket e calcetto, realizzato nei mesi scorsi in via Giovanni XXIII nella frazione di Groppello, fra condominio e campagna, "è una struttura per i nostri ragazzi, potranno ritrovarsi, giocare e stare insieme". I lavori per lo spazio dedicato allo sport outdoor erano ultimati ormai da qualche settimana. E da qualche settimana, a dire il vero, gruppi di ragazzi avevano già "preso possesso" del campo nuovo fiammante per calci al pallone e tiri a canestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

