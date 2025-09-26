Calabria l’hotel sulla Sila della malaccoglienza

Cms.ilmanifesto.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’hotel La Fenice lo trovi salendo sui monti della Sila, tra Cosenza e Crotone. Forgitelle, sulla statale 177, è una località di Camigliatello Silano, «la Cortina d’Ampezzo dell’altipiano». Tra un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

calabria l8217hotel sulla sila della malaccoglienza

© Cms.ilmanifesto.it - Calabria, l’hotel sulla Sila della «malaccoglienza»

In questa notizia si parla di: calabria - hotel

Parte il treno della Sila, il bellissimo percorso attraverso la Calabria - La Società Ferrovie della Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria, ha potenziato i propri servizi turistici per promuovere la mobilità collettiva nelle aree di interesse culturale e ... Riporta siviaggia.it

Al via 'Visit Sila', mobilità sostenibile per il turismo - Presentati i nuovi servizi pubblici di collegamento messi a disposizione da Trenitalia e Regione Calabria per i turisti che desiderano recarsi in Sila sfruttando una mobilità sostenibile. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria L8217hotel Sila Malaccoglienza