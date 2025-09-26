Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Domani sera, all’Unipol Domus, il calcio italiano potrebbe vivere un momento dal sapore particolare. Sebastiano e Pio Esposito, entrambi attaccanti e nativi di Castellammare di Stabia, si troveranno per la prima volta da avversari in un match ufficiale di Serie A. La sfida tra Cagliari e Inter non sarà quindi soltanto un banco di prova importante per le due squadre, ma anche un evento unico per la famiglia Esposito. Per il giovane Pio, classe 2005, si tratterebbe soltanto della terza presenza nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Inter, tutto pronto per la sfida tra fratelli: i numeri e i precedenti