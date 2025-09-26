Cagliari Inter | tutti i numeri in cui possono sperare i nerazzurri
Archiviata la vittoria casalinga contro il Sassuolo, l’ Inter si prepara alla quinta giornata di Serie A, che la vedrà impegnata sabato 27 settembre alle ore 20:45 sul campo del Cagliari. Una sfida che non sarà soltanto importante per la classifica, ma che porterà con sé anche diverse storie personali e statistiche significative legate ai protagonisti nerazzurri. Uno di questi è senza dubbio Lautaro Martinez. Il capitano dell’ Inter ha un feeling speciale con il Cagliari: 11 gol in 11 presenze contro i sardi, un rendimento impressionante che fa dei rossoblù la sua vittima preferita in campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
? × .. ? ? Cagliari × Inter… who takes it? #SerieA #Calcio #STARZPLAY - X Vai su X
Radiolina. . Intervista all'attaccante Gennaro Borrelli a “Il Cagliari in Diretta”. Hai una domanda per lui o per noi? Scrivici su WhatsApp al 340 87 15015! Ogni giovedì alle 18:30 un nuovo ospite dal mondo rossoblù… e non solo. ? Conducono: Fabiano G - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, l’attacco rossoblù sorprende: i numeri premiano i rossoblù e i tifosi sognano - Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Il Cagliari si prepara a vivere una serata di grande calcio nella quinta giornata de ... Si legge su calcionews24.com
Cagliari Inter, tutti i precedenti con Piccinini: il bilancio complessivo con il fischietto di Forlì - L’arbitro che la dirigerà è Marco Piccinini: i precedenti La vigilia della sfida tra Cagliari e Inter, in programma s ... Scrive cagliarinews24.com