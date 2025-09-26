Cagliari Inter | tutti i numeri in cui possono sperare i nerazzurri

Ilnerazzurro.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria casalinga contro il Sassuolo, l’ Inter si prepara alla quinta giornata di Serie A, che la vedrà impegnata sabato 27 settembre alle ore 20:45 sul campo del Cagliari. Una sfida che non sarà soltanto importante per la classifica, ma che porterà con sé anche diverse storie personali e statistiche significative legate ai protagonisti nerazzurri. Uno di questi è senza dubbio Lautaro Martinez. Il capitano dell’ Inter ha un feeling speciale con il Cagliari: 11 gol in 11 presenze contro i sardi, un rendimento impressionante che fa dei rossoblù la sua vittima preferita in campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter tutti numeriCagliari, l’attacco rossoblù sorprende: i numeri premiano i rossoblù e i tifosi sognano - Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Il Cagliari si prepara a vivere una serata di grande calcio nella quinta giornata de ... Si legge su calcionews24.com

cagliari inter tutti numeriCagliari Inter, tutti i precedenti con Piccinini: il bilancio complessivo con il fischietto di Forlì - L’arbitro che la dirigerà è Marco Piccinini: i precedenti La vigilia della sfida tra Cagliari e Inter, in programma s ... Scrive cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Tutti Numeri