Cagliari Inter | tutti i numeri in cui possono sperare i nerazzurri

Archiviata la vittoria casalinga contro il Sassuolo, l’ Inter si prepara alla quinta giornata di Serie A, che la vedrà impegnata sabato 27 settembre alle ore 20:45 sul campo del Cagliari. Una sfida che non sarà soltanto importante per la classifica, ma che porterà con sé anche diverse storie personali e statistiche significative legate ai protagonisti nerazzurri. Uno di questi è senza dubbio Lautaro Martinez. Il capitano dell’ Inter ha un feeling speciale con il Cagliari: 11 gol in 11 presenze contro i sardi, un rendimento impressionante che fa dei rossoblù la sua vittima preferita in campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it