Cagliari Inter trasferta insidiosa in Sardegna | Palestra titolare al posto di Zappa? Le ultime

Cagliari Inter, la quinta giornata di Serie A propone la sfida in Sardegna: tutti gli aggiornamenti sulla formazione dei rossoblù. L' Inter si prepara a un impegno delicato in trasferta contro il Cagliari, gara valida per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato 27 settembre alle 20:45 all'Unipol Domus. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, cercano continuità per scalare posizioni in classifica, ma troveranno di fronte un avversario in fiducia e pronto a dare battaglia. Assenza pesante: Zappa ko, Pisacane si affida a Palestra. Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane dovrà fare a meno di Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999, fermato da un risentimento muscolare.

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

La VIGILIA di CAGLIARI-INTER: torna LAUTARO, la PROBABILE di CHIVU. L'UNDER 23 VOLA: super vittoria GUARDA IL VIDEO ? https://youtube.com/watch?v=SgEzbyICtWA…

Cagliari-Inter è anche la loro sfida. Da una parte Sebastiano, ex Inter, ha partecipato al prestigioso Mondiale per Club, giocando anche qualche partita. Dall'altra Pio, un giocatore a cui l'Inter non vuole farne a meno e lo ha dimostrato in estate, rifiutando ricche

Chi è Piccinini, l'arbitro di Cagliari-Inter: un dato aiuta - Il prossimo impegno in Serie A per la squadra di Cristian Chivu sarà una trasferta insidiosa: è in programma infatti per sabato 27 settembre alle ore 20:45 Cagliari-

Inter, Lautaro Martinez riparte da Cagliari: numeri da record, Chivu prepara il ritorno e lo difende da... un tifoso - Si dice che vincere aiuta a vincere e in casa Inter ci si augura che questo detto sia premonitore di quanto possa accadere nella prossima sfida che attende la formazione nerazzurra.