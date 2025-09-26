Cagliari-Inter Sebastiano contro Pio | il primo scontro tra i fratelli Esposito in Serie A

Alle ore 20:45 del 27 settembre andrà in scena Cagliari-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A, una sfida importante per entrambe le squadre che dovranno trovare continuità e ritmo. Ma la partita avrà un sapore particolare anche per i fratelli Esposito che per la prima volta si sfideranno in Serie A. Francesco Pio, ad oggi vera scoperta del mondo Inter che ha già conquistato il cuore dei propri tifosi, affronterà il fratello Sebastiano che invece in estate ha deciso di lasciare il mondo nerazzurro per abbracciare una nuova avventura al Cagliari, una sorta di missione per ritrovare se stesso dopo un periodo non troppo fortunato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

