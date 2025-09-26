Cagliari-Inter Sebastiano contro Pio | il primo scontro tra i fratelli Esposito in Serie A
Alle ore 20:45 del 27 settembre andrà in scena Cagliari-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A, una sfida importante per entrambe le squadre che dovranno trovare continuità e ritmo. Ma la partita avrà un sapore particolare anche per i fratelli Esposito che per la prima volta si sfideranno in Serie A. Francesco Pio, ad oggi vera scoperta del mondo Inter che ha già conquistato il cuore dei propri tifosi, affronterà il fratello Sebastiano che invece in estate ha deciso di lasciare il mondo nerazzurro per abbracciare una nuova avventura al Cagliari, una sorta di missione per ritrovare se stesso dopo un periodo non troppo fortunato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Destinazione: Cagliari ? #ForzaInter #CagliariInter - X Vai su X
Cagliari-Inter è anche la loro sfida. Da una parte Sebastiano, ex Inter, ha partecipato al prestigioso Mondiale per Club, giocando anche qualche partita. Dall'altra Pio, un giocatore a cui l'Inter non vuole farne a meno e lo ha dimostrato in estate, rifiutando ricche - facebook.com Vai su Facebook
Verso Cagliari Inter, l’attesa sta per terminare! Sfida amarcord tra Esposito e Zappa – VIDEO - Il post social L’attesa per il big match della quinta giornata di Serie A 2025/2026 ... Riporta cagliarinews24.com
Cagliari Inter, sarà la gara dei fratelli Esposito: ecco gli aggiornamenti sulla sfida dell’Unipol - Cagliari Inter, domani i fratelli Esposito si ritroveranno all’Unipol Domus in occasione della gara valida per la quinta giornata di Serie A Al di là della classifica e dei moduli tattici, la sfida di ... Scrive cagliarinews24.com