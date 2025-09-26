Cagliari Inter rossoblù avanti in classifica | non accadeva dal 2011 2012 Ecco quanto finì in quell’occasione

Cagliari-Inter, la situazione di classifica e il precedente storico che sorride ai sardi: l’ultima volta nel 201112. La curiosità statistica. L’ Inter di Cristian Chivu, reduce da due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, arriverà all’Unipol Domus con soli sei punti in classifica. Un avvio di campionato complicato per i nerazzurri, che devono già inseguire dopo un’estate caratterizzata da importanti cambiamenti in rosa e da nuove sfide tattiche. Il Cagliari di Fabio Pisacane, invece, può guardare la graduatoria con maggiore serenità. I rossoblù hanno raccolto sette punti nelle prime quattro giornate, frutto di due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata contro il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com

