Cagliari Inter probabili formazioni | torna la Thu-La per Cristian Chivu? Attenti all’ex
Cagliari Inter probabili formazioni. Dopo le due vittorie consecutive contro Ajax e Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu cerca il terzo successo in trasferta a Cagliari. La squadra nerazzurra affronta l’impegno di sabato sera con il vento in poppa e l’obiettivo di approfittare del big match tra Milan e Napoli per scalare ulteriormente la classifica. L’ambiente è sereno e la vittoria per 2-1 in casa con il Sassuolo, gestita anche senza il capitano titolare, ha dimostrato la solidità del gruppo. Tutti gli occhi sono puntati sulle decisioni del tecnico, diviso tra la necessità di continuare a vincere e la gestione delle energie in vista dell’ impegno di Champions League contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
? × .. ? ? Cagliari × Inter… who takes it? #SerieA #Calcio #STARZPLAY - X Vai su X
Radiolina. . Intervista all'attaccante Gennaro Borrelli a “Il Cagliari in Diretta”. Hai una domanda per lui o per noi? Scrivici su WhatsApp al 340 87 15015! Ogni giovedì alle 18:30 un nuovo ospite dal mondo rossoblù… e non solo. ? Conducono: Fabiano G - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Cagliari Inter: le possibili scelte dei due allenatori - Probabili formazioni Cagliari Inter, le possibili scelte di Pisacane e Chivu per la sfida dell’Unipol Domus Mancano ormai pochissimi giorni all’emozionante scontro in programma per la quinta giornata ... Si legge su cagliarinews24.com
Probabili formazioni Cagliari-Inter: la scelta su Sommer e Mkhitaryan. Ok Folorunsho e Dimarco - Nella giornata di sabato 27 settembre, andrà in scena alla Unipol Domus di ... Scrive fantamaster.it