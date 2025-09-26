Cagliari Inter probabile formazione di Chivu | Guarro conferma la novità su Luis Henrique!

Cagliari Inter, le ultime di formazione di Chivu! Guarro conferma la titolarità di Luis Enrique per il match dell’Unipol Domus. Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato dal giornalista Guarro su X, l’ Inter è pronta a schierare Luis Henrique dal 1’ nella sfida di domani sera contro il Cagliari di Fabio Pisacane. L’esterno brasiliano classe 2001, ancora in cerca di continuità, dovrebbe così avere la sua chance dal primo minuto, in un match che si annuncia insidioso per i nerazzurri. La partita all’ Unipol Domus (calcio d’inizio ore 20.45) rappresenta un test importante per la squadra di Cristian Chivu, reduce dai successi contro l’ Ajax in Champions League e contro il Sassuolo in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagliari Inter, probabile formazione di Chivu: Guarro conferma la novità su Luis Henrique!

