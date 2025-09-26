Cagliari Inter primo derby degli Esposito | Sebastiano contro Pio fratelli divisi dal campo
Cagliari Inter, domani andrà in scena la prima sfida ufficiale tra i fratelli Esposito: Sebastiano contro Pio: le ultime. La sfida di domani tra Cagliari e Inter non sarà soltanto una tappa importante della quinta giornata di Serie A, ma anche il teatro di un incrocio speciale: quello tra i fratelli Esposito. Da una parte Sebastiano, attaccante classe 2002 approdato in Sardegna per rilanciarsi come titolare nel progetto di Fabio Pisacane; dall’altra Pio, nato nel 2005, che sta vivendo la prima stagione da protagonista in nerazzurro sotto la guida di Cristian Chivu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, «I lunghi anni passati a Brescia da emigrati, quei viaggi in pullmino per andare a bottega a Milano ogni santo giorno, ora il destino di famiglia che si compie finalmente per entrambi in Serie A». 🔗 Leggi su Internews24.com
