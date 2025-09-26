Cagliari Inter i nerazzurri a caccia di conferme | il pronostico dei bookmaker

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, la quinta giornata di Serie A vedrà la squadra di Chivu impegnata in Sardegna: i nerazzurri cercano continuità. Sabato 27 settembre, alle ore 20:45, all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari Inter, sfida valida per il 5° turno della Serie A 202526. I nerazzurri arrivano dal successo contro il Sassuolo, vittoria che ha ridato morale e tre punti preziosi alla formazione guidata da Cristian Chivu, chiamata ora a dare continuità. L’occasione è importante anche per sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Napoli, provando così a ridurre il distacco dal gruppo di testa. La squadra meneghina si presenta con numeri eloquenti: miglior attacco del torneo con 11 gol segnati nelle prime quattro giornate, ma anche seconda peggior difesa, con troppi gol concessi in relazione alla mole di gioco creata. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter i nerazzurri a caccia di conferme il pronostico dei bookmaker

© Internews24.com - Cagliari Inter, i nerazzurri a caccia di conferme: il pronostico dei bookmaker

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter nerazzurri cacciaCagliari Inter, Belotti è a caccia di un record contro i nerazzurri: ecco di cosa si tratta - Cagliari Inter, l’attaccante rossoblù Andrea Belotti è a caccia di un record contro la squadra di Cristian Chivu: ecco di cosa si tratta Si avvicina a grandi passi il fischio d’inizio del big match de ... Scrive cagliarinews24.com

cagliari inter nerazzurri cacciaCagliari-Inter, chi giocherà in attacco: due nerazzurri favoriti su tutti gli altri - Prime indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la coppia d'attacco scelta da Cristian Chivu per la sfida tra Cagliari e Inter. Si legge su spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Nerazzurri Caccia