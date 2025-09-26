Cagliari Inter i nerazzurri a caccia di conferme | il pronostico dei bookmaker
Cagliari Inter, la quinta giornata di Serie A vedrà la squadra di Chivu impegnata in Sardegna: i nerazzurri cercano continuità. Sabato 27 settembre, alle ore 20:45, all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari Inter, sfida valida per il 5° turno della Serie A 202526. I nerazzurri arrivano dal successo contro il Sassuolo, vittoria che ha ridato morale e tre punti preziosi alla formazione guidata da Cristian Chivu, chiamata ora a dare continuità. L’occasione è importante anche per sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Napoli, provando così a ridurre il distacco dal gruppo di testa. La squadra meneghina si presenta con numeri eloquenti: miglior attacco del torneo con 11 gol segnati nelle prime quattro giornate, ma anche seconda peggior difesa, con troppi gol concessi in relazione alla mole di gioco creata. 🔗 Leggi su Internews24.com
