Cagliari-Inter | i fratelli Esposito avversari I due si sono fatti una promessa

Fratelli Esposito. Uno si chiama Sebastiano, è nato nel 2002 e indossa la casacca del Cagliari. L’altro si chiama Francesco Pio, è nato tre anni dopo di lui e veste i colori dell’Inter. In comune hanno due cose: essere fratelli e fare Esposito di cognome. Sabato 27 settembre alle 20.45, però, per una sera, diventeranno avversari proprio in occasione della disputa del match tra rossoblù e nerazzurri. La Gazzetta dello Sport ne ripercorre sulle sue colonne in nero su sfondo rosa gli inizi. Emergono così i primi anni a Brescia, dove entrambi si trasferirono dalla natia Castellamare di Stabia, i viaggi in pulmino per andare a Milano a inseguire il sogno di diventare calciatori poi felicemente realizzato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it