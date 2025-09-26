Cagliari-Inter | i fratelli Esposito avversari I due si sono fatti una promessa
Fratelli Esposito. Uno si chiama Sebastiano, è nato nel 2002 e indossa la casacca del Cagliari. L’altro si chiama Francesco Pio, è nato tre anni dopo di lui e veste i colori dell’Inter. In comune hanno due cose: essere fratelli e fare Esposito di cognome. Sabato 27 settembre alle 20.45, però, per una sera, diventeranno avversari proprio in occasione della disputa del match tra rossoblù e nerazzurri. La Gazzetta dello Sport ne ripercorre sulle sue colonne in nero su sfondo rosa gli inizi. Emergono così i primi anni a Brescia, dove entrambi si trasferirono dalla natia Castellamare di Stabia, i viaggi in pulmino per andare a Milano a inseguire il sogno di diventare calciatori poi felicemente realizzato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Cagliari-Inter, domani la sfida numero 89 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri in striscia positiva - X Vai su X
Verso #CagliariInter e un turno di campionato già fondamentale! Intanto sul nuovo stadio... Tutti gli aggiornamenti su #InterFanTV: - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari Inter, sarà la gara dei fratelli Esposito: ecco gli aggiornamenti sulla sfida dell’Unipol - Cagliari Inter, domani i fratelli Esposito si ritroveranno all’Unipol Domus in occasione della gara valida per la quinta giornata di Serie A Al di là della classifica e dei moduli tattici, la sfida di ... Segnala cagliarinews24.com
Cagliari Inter, il primo derby in Serie A tra i fratelli Esposito! Il focus sui due talenti: ecco cosa filtra - Ecco cosa filtra in merito ai due gioielli Cresce l’attesa in vista dell’anticipo serale ... cagliarinews24.com scrive