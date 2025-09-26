cagliari inter i convocati di pisacane per la quinta giornata di serie a

Cagliari Inter, la lista ufficiale dei convocati rossoblù verso la sfida dell’Unipol Domus. Questa la lista di Pisacane in vista del match. Non arrivano buone notizie per il Cagliari alla vigilia della sfida contro l’ Inter. Il tecnico Fabio Pisacane, ex difensore e oggi alla prima stagione in Serie A da allenatore, dovrà fare a meno di due pedine importanti: Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, e Gabriele Zappa, laterale destro del 1999. Entrambi non figurano tra i 26 convocati per l’anticipo della quinta giornata di campionato in programma domani sera alle 20.45 all’Unipol Domus. Luvumbo, reduce da una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia destra rimediata con la sua nazionale a inizio settembre, era tornato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

