Cagliari Inter dove vedere la sfida tra Chivu e Pisacane in TV ed in streaming | tutte le info sulla sfida
Cagliari Inter, la sfida della quinta giornata di Serie A 202526: orario, canali e piattaforme per seguire il match dei nerazzurri contro i rossoblù di Pisacane. La Serie A 202526 prosegue con la sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di campionato. Il match si giocherà sabato 27 settembre alle ore 20:45 all’Unipol Domus, casa dei rossoblù, e rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri di Cristian Chivu, chiamati a dare continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Dall’altra parte ci sarà la squadra di Fabio Pisacane, tecnico alla prima esperienza in Serie A, che ha iniziato il torneo con entusiasmo e determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
A partire dalla sfida casalinga Cagliari–Inter, in programma sabato, i tifosi rossoblù con disabilità avranno a disposizione un nuovo servizio di mobilità sostenibile e inclusiva
Verso CAGLIARI-INTER, CHIVU riparte dalla THULA: LAUTARO scalpita. BONNY verso il RECUPERO PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=GY9yXMhg3kU… - X Vai su X
Cagliari Inter, Luvumbo può farcela per la sfida contro i nerazzurri? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni - Gli ultimi aggiornamenti Le speranze di vedere Zito Luvumbo in campo contro l'Inter si affievoliscono di ora
Cagliari – Inter Serie A 2025/26: assenze, probabili formazioni e analisi del match - Scopri le probabili formazioni, le assenze e l'analisi tattica di Cagliari – Inter, Serie A 2025/26.