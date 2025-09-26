Cagliari Inter dove vedere la sfida tra Chivu e Pisacane in TV ed in streaming | tutte le info sulla sfida

Cagliari Inter, la sfida della quinta giornata di Serie A 202526: orario, canali e piattaforme per seguire il match dei nerazzurri contro i rossoblù di Pisacane. La Serie A 202526 prosegue con la sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di campionato. Il match si giocherà sabato 27 settembre alle ore 20:45 all’Unipol Domus, casa dei rossoblù, e rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri di Cristian Chivu, chiamati a dare continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Dall’altra parte ci sarà la squadra di Fabio Pisacane, tecnico alla prima esperienza in Serie A, che ha iniziato il torneo con entusiasmo e determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

