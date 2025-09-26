Cagliari Inter dirige Piccinini | il bilancio storico dei risultati ottenuti sotto la guida dei nerazzurri

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, Piccinini è stato designato per il match della quinta giornata di Serie A: i precedenti nerazzurri diretti dal fischietto di Forlì. Per la sfida della quinta giornata di Serie A tra Cagliari e Inter, in programma sabato sera all’Unipol Domus, la designazione arbitrale è caduta su Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì. Ad affiancarlo saranno gli assistenti Mastrodonato e Moro, il quarto ufficiale sarà Massimi, mentre in sala VAR ci sarà Doveri con l’assistente Gariglio. La scelta di Piccinini porta con sé un bilancio storico interessante che potrebbe avere un peso psicologico sul match, soprattutto per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter dirige piccinini il bilancio storico dei risultati ottenuti sotto la guida dei nerazzurri

© Internews24.com - Cagliari Inter, dirige Piccinini: il bilancio storico dei risultati ottenuti sotto la guida dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter dirige piccininiCagliari-Inter, la designazione arbitrale: dirige Piccinini - Inter, in programma sabato 27 settembre e valida per la quinta giornata della Serie A 2025/2026. Si legge su calciocasteddu.it

cagliari inter dirige piccininiCagliari Inter, tutti i precedenti con Piccinini: il bilancio complessivo con il fischietto di Forlì - L’arbitro che la dirigerà è Marco Piccinini: i precedenti La vigilia della sfida tra Cagliari e Inter, in programma s ... cagliarinews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Dirige Piccinini