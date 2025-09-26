Cagliari Inter dirige Piccinini | il bilancio storico dei risultati ottenuti sotto la guida dei nerazzurri

Cagliari Inter, Piccinini è stato designato per il match della quinta giornata di Serie A: i precedenti nerazzurri diretti dal fischietto di Forlì. Per la sfida della quinta giornata di Serie A tra Cagliari e Inter, in programma sabato sera all’Unipol Domus, la designazione arbitrale è caduta su Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì. Ad affiancarlo saranno gli assistenti Mastrodonato e Moro, il quarto ufficiale sarà Massimi, mentre in sala VAR ci sarà Doveri con l’assistente Gariglio. La scelta di Piccinini porta con sé un bilancio storico interessante che potrebbe avere un peso psicologico sul match, soprattutto per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

