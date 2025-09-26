Cagliari-Inter | Cristian Chivu a caccia del record personale

Il passato sorride all’ Inter, ma non basta. I numeri raccontano che i nerazzurri hanno vinto otto delle ultime nove trasferte in casa del Cagliari, comprese le ultime cinque di fila. Un bilancio che spinge all’ottimismo, ma che non garantisce nulla in vista della sfida di domani. Cristian Chivu sa bene che per dare continuità ai progressi visti nelle ultime uscite serviranno concentrazione, concretezza e personalità. L’allenatore rumeno, alla sua decima panchina da quando ha raccolto l’eredità di Simone Inzaghi, insegue un traguardo personale: non ha mai centrato tre vittorie consecutive. Per lui, la partita alla Unipol Domus rappresenta l’occasione giusta per trasformare i segnali positivi in certezze, provando a stabilizzare un percorso fin qui segnato da alti e bassi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it