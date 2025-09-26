Cagliari-Inter | Cristian Chivu a caccia del record personale
Il passato sorride all’ Inter, ma non basta. I numeri raccontano che i nerazzurri hanno vinto otto delle ultime nove trasferte in casa del Cagliari, comprese le ultime cinque di fila. Un bilancio che spinge all’ottimismo, ma che non garantisce nulla in vista della sfida di domani. Cristian Chivu sa bene che per dare continuità ai progressi visti nelle ultime uscite serviranno concentrazione, concretezza e personalità. L’allenatore rumeno, alla sua decima panchina da quando ha raccolto l’eredità di Simone Inzaghi, insegue un traguardo personale: non ha mai centrato tre vittorie consecutive. Per lui, la partita alla Unipol Domus rappresenta l’occasione giusta per trasformare i segnali positivi in certezze, provando a stabilizzare un percorso fin qui segnato da alti e bassi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Verso CAGLIARI-INTER, CHIVU riparte dalla THULA: LAUTARO scalpita. BONNY verso il RECUPERO PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=GY9yXMhg3kU… - X Vai su X
Radiolina. . Intervista all'attaccante Gennaro Borrelli a “Il Cagliari in Diretta”. Hai una domanda per lui o per noi? Scrivici su WhatsApp al 340 87 15015! Ogni giovedì alle 18:30 un nuovo ospite dal mondo rossoblù… e non solo. ? Conducono: Fabiano G - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter, non solo dubbi in attacco per Chivu: c’è anche un altro ballottaggio - Ci sono ancora dei dubbi da sciogliere per Cristian Chivu in vista della sfida tra Cagliari e Inter. spaziointer.it scrive
Verso Cagliari Inter, buone notizie per Chivu in vista della sfida all’Unipol: ecco gli aggiornamenti - Verso Cagliari Inter, ci sono buone notizie per Cristian Chivu in vista della sfida in programma all’Unipol Domus: ecco gli aggiornamenti L‘Inter ha intensificato la preparazione ad Appiano Gentile in ... Si legge su cagliarinews24.com