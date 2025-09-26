Cagliari Inter, conto alla rovescia per la sfida: la quinta giornata di Serie A vedrà i nerazzurri affrontare i rossoblù di Fabio Pisacane. Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri. Dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la quinta giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per sabato 27 settembre alle ore 20:45, quando i vice-campioni d’Europa affronteranno il Cagliari in trasferta, in un match che promette intensità e spettacolo. Il club sardo, guidato dal nuovo tecnico Fabio Pisacane, ha iniziato la stagione con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Inter, conto alla rovescia per la sfida contro i sardi: Pisacane sceglie il modulo 4-3-2-1 per sfidare Chivu