Cagliari Inter conto alla rovescia per la sfida contro i sardi | Pisacane sceglie il modulo 4-3-2-1 per sfidare Chivu

26 set 2025

Cagliari Inter, conto alla rovescia per la sfida: la quinta giornata di Serie A vedrà i nerazzurri affrontare i rossoblù di Fabio Pisacane. Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri. Dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la quinta giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per sabato 27 settembre alle ore 20:45, quando i vice-campioni d’Europa affronteranno il Cagliari in trasferta, in un match che promette intensità e spettacolo. Il club sardo, guidato dal nuovo tecnico Fabio Pisacane, ha iniziato la stagione con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Internews24.com

