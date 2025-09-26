Cagliari-Inter Chivu deve vincere per risalire la classifica | pronostico

Nella 5ª giornata nerazzurri impegnati in Sardegna dove nelle ultime cinque trasferte hanno ottenuto altrettanti successi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Cagliari-Inter pronostico e quote: il consiglio dell'esperto - Inter con il consiglio dell'esperto sul risultato esatto del match valido per il quinto turno di Serie A.

Cagliari-Inter, non solo dubbi in attacco per Chivu: c'è anche un altro ballottaggio - Ci sono ancora dei dubbi da sciogliere per Cristian Chivu in vista della sfida tra Cagliari e Inter.

