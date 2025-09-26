Cagliari-Inter Chivu con Lautaro e Thuram | probabili formazioni e orari tv

Bologna, 26 settembre 2025 – La vittoria sul Sassuolo, seguita a quella di Amsterdam, l’intenzione di dare continuità a un inizio di stagione con qualche sconfitta di troppo. L’Inter vuole continuare a risalire la china dopo sei punti in quattro partite e per farlo chiederà spazio al Cagliari di Fabio Pisacane, partito forte e con sette punti in classifica, uno in più dei nerazzurri. Una settimana piena di lavoro, senza Champions League, per arrivare alla Sardegna Arena pronti per la seconda settimana da tre partite dati gli impegni di martedì contro lo Slavia Praga e di sabato 4 ottobre contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

