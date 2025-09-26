Cagliari Inter Chivu cerca la terza vittoria di fila | la tradizione sarda sorride ai nerazzurri

Cagliari Inter, Chivu a caccia di continuità: dopo i successi con Ajax e Sassuolo, la sfida in Sardegna diventa il banco di prova. I nerazzurri guardano alla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il passato recente rappresenta un incoraggiamento: l’ Inter ha vinto le ultime cinque trasferte in Sardegna e otto delle ultime nove complessive contro i rossoblù. Numeri che alimentano fiducia, ma che non possono essere considerati una garanzia. Il tecnico Cristian Chivu, 44 anni, attende un segnale chiaro dalla sua squadra. Mai, da quando ha sostituito Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, è riuscito a centrare tre vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Internews24.com

