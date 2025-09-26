Cagliari Inter Barella sfida l’amico Pisacane | sarà una partita speciale per un motivo
Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La partita di domani sera all’Unipol Domus tra Cagliari e Inter non sarà una sfida qualunque per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, oggi colonna della nazionale italiana e bandiera del progetto tecnico di Cristian Chivu, tornerà a misurarsi con un pezzo importante del proprio passato: il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane, suo ex compagno ai tempi del Casteddu. Quando giocavano insieme, come ricorda Tuttosport, Barella e Pisacane erano una sorta di diarchia in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
#Cagliari, #Borrelli attende l'#Inter: "È una squadra molto forte, una corazzata. #Esposito? L'ho visto sereno" - X Vai su X
Cagliari-Inter è anche la loro sfida. Da una parte Sebastiano, ex Inter, ha partecipato al prestigioso Mondiale per Club, giocando anche qualche partita. Dall'altra Pio, un giocatore a cui l'Inter non vuole farne a meno e lo ha dimostrato in estate, rifiutando ricche - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter: torna Barella, sfida tra fratelli Esposito ma non è inedita - Inter si arricchisce di nuovi temi: oltre all'ormai consueto ritorno a casa di Nicolò Barella, c'è la sfida tra i fratelli Esposito. Da europacalcio.it
Cagliari-Inter, Barella sfida l’amico Pisacane. Due leader in Sardegna, legame ancora fortissimo - Il centrocampista dell'Inter, ex bandiera del Cagliari, sfiderà il tecnico dei sardi suo ex compagni rossoblù in passato ... Riporta msn.com