Cagliari Inter Barella sfida l’amico Pisacane | sarà una partita speciale per un motivo

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La partita di domani sera all’Unipol Domus tra  Cagliari   e   Inter non sarà una sfida qualunque per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, oggi colonna della nazionale italiana e bandiera del progetto tecnico di Cristian Chivu, tornerà a misurarsi con un pezzo importante del proprio passato: il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane, suo ex compagno ai tempi del Casteddu. Quando giocavano insieme, come ricorda Tuttosport, Barella e Pisacane erano una sorta di diarchia in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter barella sfida l8217amico pisacane sar224 una partita speciale per un motivo

© Internews24.com - Cagliari Inter, Barella sfida l’amico Pisacane: sarà una partita speciale per un motivo

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter barella sfidaCagliari-Inter: torna Barella, sfida tra fratelli Esposito ma non è inedita - Inter si arricchisce di nuovi temi: oltre all'ormai consueto ritorno a casa di Nicolò Barella, c'è la sfida tra i fratelli Esposito. Da europacalcio.it

cagliari inter barella sfidaCagliari-Inter, Barella sfida l’amico Pisacane. Due leader in Sardegna, legame ancora fortissimo - Il centrocampista dell'Inter, ex bandiera del Cagliari, sfiderà il tecnico dei sardi suo ex compagni rossoblù in passato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Barella Sfida